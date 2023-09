Avião sumiu no Norte Pioneiro (veja vídeo em Siqueira Campos)

Força Aérea Brasileira faz buscas pela região

A Força Aérea Brasileira (FAB) intensifica os esforços para localizar o avião monomotor que desapareceu no Norte Pioneiro. O SAR (Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento, conhecido como “Pelicano”) faz buscas na região. O avião desapareceu na manhã deste domingo, dia 17, do Aeródromo Aguinaldo Pereira Lima, localizado na Rodovia PR-424 a cerca de 2,5 km do centro de Siqueira Campos.

O Cessna Aircraft, modelo 170, com prefixo PP-DSX (semelhante ao da foto), era pilotado pelo comandante Carlos Roberto Francisconi (fotos) ,que mora em União da Vitória, e que estava acompanhado de um passageiro, Cristiano, que é de Mallet, Ambas as cidades são do sul do Paraná.

O profissional trabalha com foto aérea há muitos anos, é tido como experiente e é dono da empresa Aerofotobras, inscrita na categoria de serviço aéreo privado.

O monomotor desapareceu numa rota prevista entre Siqueira Campos até Dr. Ulisses, Jaguariaiva (Campos Gerais) e Cerro Azul, já na Região Metropolitana de Curitiba. É em todo esse trecho que está sendo procurado.

Depois do voo, deveriam retornar para União da Vitória, nesta segunda-feira, dia 18, mas não há informações sobre o paradeiro.

A pista do aeródromo siqueirense tem 1.210 metros de extensão e 23 metros de largura.

Na Polícia Civil, não há registro.

O prefeito siquirense, Luiz Henrique Germano preferiu não se posicionar.

O Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina está em alerta, porém até o momento não foi acionado.

Os aeródromos podem ser classificados em civis (quando destinados ao uso de aeronaves civis) e militares (quando destinados ao uso de aeronaves militares). Os aeródromos civis podem ser subdivididos em públicos e privados.