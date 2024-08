Banda LANÇA novo álbum sábado em Jacarezinho (vídeo)

Às 19 horas no Arena do Teatro CAT

Neste sábado, dia 03, em Jacarezinho, o Teatro CAT será palco de shows musicais. A Banda De um Filho, De um Cego, de Londrina, realizará o show de lançamento de seu novo álbum. O evento, que começa às 19h no Arena do Teatro, terá também show da banda BTNKM, de Assis/SP. Os ingressos custam R$ 15,00 e haverá venda de bebidas.

Ingressos antecipados estão disponíveis nas redes sociais da CNX Produções (link abaixo).

De um Filho, De um Cego é um diário. Composta por quatro amigos residentes em Londrina: Lucas Nobu Waricoda, Pedro Donega, Guilherme Nascimento e Galego Teixeira, sendo os dois últimos jacarezinhenses.

Seu som explora vertentes do rock, do regional ao indie, do lo-fi à psicodelia, há 10 anos, com passagens pelas maiores feiras e festivais do Sul e Sudeste do país. A banda tem 2 EPs, 3 álbuns e agora se prepara para lançar o 4º: “Sobre Noites Mal Dormidas”.

O novo álbum estará disponível em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira, dia 02.

Abaixo a música “Paranapanema”, lançada pela banda em 2020:

O novo álbum é marcado pela experimentação, com novos temas, texturas e elementos, mas também pela consolidação, imprimindo sua autenticidade na cena. Com o lançamento, o grupo dá início a uma turnê por vários estados, começando por Paraná e São Paulo.

O show de abertura da noite está a cargo do BTNKM (lê-se bitinikim, uma junção de beat + tupiniquim). Musicalmente passeando pelo jazz, indie e lo-fi hip hop, o projeto musical de Diego Max, de Assis, tem na banda Matheus Serafim, de Ourinhos, e Fernando Bessa, de Jacarezinho.

Neste sábado, promete também uma participação local especial: Mc Kueyo.

Recentemente, lançaram o videoclipe da música “Dorival Caymmi & John Frusciante Entram num Bar”, gravado e produzido em Jacarezinho.

Assista abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=B5icNp51C-Q

SERVIÇO

Show de lançamento de álbum “De um Filho, de um Cego” (Londrina/PR) + show BTNKM

(Assis/SP)

03 de agosto, sábado

Início a partir das 19h

Ingressos: R$ 15,00, compra antecipada em https://forms.gle/aTtd5RUmfKizmR387