Bandeirantes amplia matriz econômica

É uma das Cidades-polo do Norte Pioneiro

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) disse neste sábado, 11, que Bandeirantes aos seus 89 anos de emancipação político-administrativa completados nesta terça-feira, 14, ampliou sua matriz econômica, além da agropecuária, e se tornou uma cidade polo no Norte Pioneiro nas áreas de turismo e educação. “A atividade agropecuária se consolidou no município que agora avança na agricultura familiar, no turismo e na educação profissionalizante e superior”, disse Romanelli na entrega de um caminhão basculante, traçado e trucado, no valor de R$ 500 mil, ao Conselho Municipal de Agricultura.

“Estamos nos referindo ao crescimento da horticultura, fruticultura, floricultura, da agroindústria e da produção orgânica que é o novo perfil da agricultura familiar no Paraná e no Brasil. Já as atividades do Santuário de São Miguel Arcanjo e do resort Morro dos Anjos demandam mão de obra qualificada, o que significa maior renda e mais dinheiro circulando em Bandeirantes”, completou.

Os ensinos profissionalizante e superior vão contribuir, segundo Romanelli, para o novo ciclo de desenvolvimento econômico de Bandeirantes, “Somos uma cidade de 33 mil habitantes e acredito que em pouco tempo, no curto prazo, esse número será maior em função do crescimento também do comércio e dos serviços, o que vai garantir que os jovens formados na Uenp permaneçam na região”, analisou.

Entregas – Romanelli destaca que o caminhão entregue aos agricultores vai auxiliar a Secretaria da Agricultura na manutenção de estradas rurais, mesmo em dias chuvosos. Lembrou ainda que há poucos dias entregou um Bobcat – emenda da vereadora Sônia Zambone (PSD) – utilizado em limpezas e manutenções do cemitério, terrenos e locais onde máquinas de grande porte não entram, e também nos serviços de recape asfáltico.

A Santa Casa de Misericórdia de Bandeirantes recebeu uma ambulância, com UTI avançada e a colocou também à disposição da prefeitura. Uma van de capacidade para 16 pessoas, emenda da vereadora Flávia Silva (PSD), foi entregue para transporte de pacientes da Saúde.

Santa Casa – Também foram entregues um aparelho de raio x para a Secretaria de Saúde e uma câmara fria para a Santa Casa. “A câmara fria, como é muito grande para as necessidades da Santa Casa, será utilizada para conservação dos alimentos dos agricultores familiares dos programas estaduais e federais de compra de alimentos”.

A câmara fria será instalada na Cozinha Industrial conquistada junto a Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento. “Com isto, conseguimos otimizar e racionalizar gastos, diminuir perdas de alimento nas escolas e Cmeis, conservar por mais tempo frutas”.

Para a Santa Casa, a pedido dos vereadores, foi repassado um veículo sedan para atender o serviço técnico operacional, na logística das equipes para treinamentos, educação continuada, participação em seminários, busca de hemoderivados, soros e vacinas. O hospital também instalou uma usina fotovoltaica, em parceria com a Copel, que já economiza nos custos de energia elétrica.

Passarela – Romanelli destaca a inauguração junto com o governador Ratinho Junior (PSD) da passarela sobre a BR-369, ligando a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, onde fica a cruz, ao santuário. A estrutura dá mais segurança e agilidade ao deslocamento dos visitantes. Também foram entregues os acessos rodoviários, uma rotatória e um retorno.

O novo acesso ao santuário foi denominado Passarela São Miguel Arcanjo – Douglas Ferro, um projeto de lei de Romanelli, sancionado pelo governador Ratinho Junior. “O santuário recebeu no dia 29 de setembro, quando completou 11 anos, mais de 20 mil fiéis, o que mostra que o turismo religioso também está consolidado”.

O santuário faz parte da Rota do Rosário, que integra 15 santuários de cidades do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais, além de igrejas, capelas e paróquias. Ao todo, 22 cidades integram o roteiro religioso. O santuário de Bandeirantes é o mais visitado da Rota do Rosário, ao lado do Santuário Senhor Bom Jesus da Cana Verde, em Siqueira Campos.