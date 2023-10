Bandeirantes conclui Culinária Japonesa

Parceria entre Prefeitura e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Um grupo de quinze (15) alunos residentes em Bandeirantes, no estado do Paraná, celebrou a conclusão bem-sucedida de um curso de culinária japonesa. O curso, ministrado por um experiente chef de cozinha do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), foi resultado de uma produtiva parceria entre a Prefeitura de Bandeirantes, por meio da Secretaria de Ação Social e Assuntos da Família, e o SENAC.

Durante o programa de formação, os alunos foram imersos em um amplo leque de conhecimentos, incluindo informações nutricionais básicas, técnicas de preparo, confecção de pratos e a arte da apresentação culinária. A culinária japonesa tem conquistado crescente destaque entre os brasileiros, graças à sua riqueza na variedade de sabores e ingredientes, que engloba desde pratos doces a salgados, preparados de forma cozida, frita e in natura.

Além da atraente diversidade de sabores, a crescente preferência do público por essa culinária tem proporcionado oportunidades notáveis àqueles que investem nesse mercado. Tanto é assim que a maioria dos alunos que concluiu o curso demonstra motivação e entusiasmo pela capacitação recebida. Eles consideram essa formação uma excelente oportunidade para se preparar para o mercado de trabalho ou mesmo para empreender no ramo gastronômico, que atualmente apresenta demanda significativa.

Essa bem-sucedida parceria entre a Prefeitura de Bandeirantes e o SENAC reflete o compromisso de ambas as instituições em fornecer oportunidades de aprendizado e capacitação à comunidade. Os alunos certificados agora se preparam para explorar as diversas oportunidades oferecidas no promissor mundo da culinária japonesa.