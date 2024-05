Bandeirantes promove MAIO LARANJA JÁ

Com diversas atividades para prevenção



A Prefeitura de Bandeirantes, por meio da Secretaria de Educação, está mobilizando esforços para promover o Maio Laranja, uma campanha de conscientização e prevenção ao abuso infantil. Com um cronograma repleto de atividades, a iniciativa visa sensibilizar a comunidade sobre a importância de proteger e garantir a segurança das crianças.

Confira abaixo as atividades programadas para o Maio Laranja:

06 a 28/05/2024 – Biblioteca Itinerante com Contação de Histórias: Uma biblioteca itinerante percorrerá as Escolas e CMEIs, promovendo sessões de contação de histórias com enfoque na prevenção ao abuso infantil. Essa iniciativa busca educar e sensibilizar as crianças de forma lúdica e interativa sobre a importância de reconhecer e denunciar situações de violência.

02 a 23/05/2024 – Produções para o Festival de Desenhos e Poesias: Durante todo o mês de maio, serão realizadas atividades nas Escolas e CMEIs para incentivar as crianças a produzirem desenhos e poesias relacionados ao tema da prevenção ao abuso infantil. Essas produções serão expostas em um Festival, promovendo a expressão artística e o diálogo sobre a proteção das crianças.

28/05/2024 – Caminhada pela Conscientização: Uma caminhada será realizada, com saída da Praça Brasil-Japão até a Prefeitura Municipal, reunindo a comunidade em uma mobilização pela conscientização e prevenção ao abuso infantil. Essa atividade visa envolver a sociedade civil no combate a esse problema e fortalecer o compromisso coletivo com a proteção das crianças.

Capacitação para Professores: (PREVISÃO – Julho/2024) No dia 22 de julho, será realizada uma capacitação para professores sobre o Projeto Infância Segura, no Auditório Thomas Nicoletti da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná). Essa iniciativa tem como objetivo preparar os educadores para identificar sinais de abuso infantil e atuar de forma eficaz na proteção das crianças.