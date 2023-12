Bandeirantes publica edital para Concurso

Prefeitura realiza abre cerca de 120 vagas para diversas funções

Na quinta-feira (28/12/2023) foi publicado o edital do Concurso para contratação, atendendo a demanda de vagas da Prefeitura de Bandeirantes.

As inscrições para o concurso poderão ser realizadas no período de 02 a 25 de janeiro de 2024, exclusivamente pelo site da organizadora. Serão realizadas exclusivamente pela Internet no endereço eletrônico www.institutounifil.com.br no período das 08h00 do dia 02 de janeiro até às 23h59min do dia 25 de janeiro de 2024, horário oficial de Brasília. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

Para este concurso a Prefeitura de Bandeirantes disponibiliza vagas para as funções: Agente de Serviços Gerais (17 vagas + cadastro de reserva); Borracheiro (01+ cadastro de reserva); Coveiro (02 + cadastro de reserva); Operário (08 + cadastro de reserva); Pedreiro (03 + cadastro de reserva); Eletricista (03 + cadastro de reserva); Mecânico (01 + cadastro de reserva); Operador de Máquinas (07 + cadastro de reserva); Operador de Munk (01 + cadastro de reserva); Assistente Técnico Administrativo (08 + cadastro de reserva); Agente Comunitário de Saúde (verificar tabela 03 UBS) 05 + cadastro de reserva); Agente de Combate de Endemias (01 + cadastro de reserva); Auxiliar de Farmácia (01 + cadastro de reserva); Auxiliar de Saúde Bucal (01 + cadastro de reserva); Eletricista de Manutenção Industrial (cadastro de reserva); Fiscal de Obras (02 + cadastro de reserva); Fiscal de Tributos (02 + cadastro de reserva); Motorista (17 + cadastro de reserva); Vigilante Sanitário (01 + cadastro de reserva); Técnico em Enfermagem (04 + cadastro de reserva); Técnico em Saúde Bucal (01 + cadastro de reserva); Analista de Sistema (01+ cadastro de reserva); Assistente Social (cadastro de reserva); Auditor Fiscal (01 + cadastro de reserva); Comunicador Social (cadastro de reserva); Engenheiro Civil (01 + cadastro de reserva); Contador (01 + cadastro de reserva); Dentista 20h (01 + cadastro de reserva); Dentista 40 h (01 + cadastro de reserva); Engenheiro Eletricista (01 + cadastro de reserva); Enfermeiro (01 + cadastro de reserva); Fisioterapeuta (03 + cadastro de reserva); Fonoaudiólogo (02 + cadastro de reserva); Fonoaudiólogo (02 + cadastro de reserva); Médico Clínico Geral (01 + cadastro de reserva); Médico Veterinário (01 + cadastro de reserva); Professor Ensino Fundamental (01 + cadastro de reserva); Professor de Educação Infantil (12 + cadastro de reserva); Psicólogo (01 + cadastro de reserva); Terapeuta Ocupacional (01 + cadastro de reserva).

As provas estão programadas para os dias, 25/02/2024, aplicação de prova objetiva para todos os cargos. Sendo que haverão provas nos períodos de manhã e tarde. E no dia 07 de abril de 2024, aplicação de provas práticas.

Para mais informações acesse:https://www.bandeirantes.pr.gov.br/concurso/detalhe/49/p-styletext-alignjustifyconcurso-publico-edital-n-0012023-para-diversos-cargosp/