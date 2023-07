Bandeirantes se prepara à Dia do Agricultor dia 29

Conselho Municipal de Agricultura com o apoio da Prefeitura organizará Tratoraço

No dia 28 de Julho é comemorado o “ Dia do Agricultor” e para festejar a data no dia 29 de Julho o Conselho Municipal de Agricultura de Bandeirantes, realizará um desfile com máquinas e implementos agrícolas, denominado TRATORAÇO, pelas ruas da cidade. A saída será às 10horas da Prefeitura de Bandeirantes passando por vários pontos no Município.

A programação inicia no sábado, às 9h30, com a Abertura em frente a Prefeitura, em seguida acontecerá uma Benção ao Agricultor e todo maquinário no Santuário Santa Terezinha. Logo em seguida, as principais ruas de Bandeirantes serão tomadas por dezenas de tratores adornados pelos agricultores para o desfile.

A concentração será no Parque de Exposições Lauro Teodoro da Silva, com percurso entre as ruas Rua Rafael Proner, Rua Dino Veiga, Rua juvenal Mesquita, Rua Francisca Alves Morilha, Avenida Bandeirantes, Avenida comendador Luiz Meneghel, Avenida Edelina Meneghel Rando, Rua Emílio Luciano / Rua Guilherme Sachs, Rua Candido Magalhães Trindade, Rua Massato Ueno, Rua Vereador Eli Arantes Pereira, Avenida Antônio Martins Pinhão, Rua Idelfonso Ribeiro Faria e chegada no Parque de Exposições Lauro Teodoro da Silva, onde será realizada uma confraternização aos participantes do evento.

Os agricultores interessados em participar podem comparecer com o seu maquinário no dia do evento em frente da prefeitura às 9h30.

Logo após o almoço, que será servido às 12 horas, a música animará os participantes, conforme o presidente do Conselho Municipal, José Castelar, a programação foi pensada para que os agricultores possam se divertir. “É um momento importante pra nossa cidade, de homenagear as pessoas que, com seu trabalho, ajudam a colocar comida em nossas mesas. Será um dia festivo, de muita alegria para todo pessoal do campo”, destacou.

O secretário de Agricultura, João Guin, ressaltou a importância da agricultura na economia local e explicou que a programação foi pensada para que todos os agricultores pudessem participar. “Sabemos que a rotina de quem trabalha no campo é diferente da nossa, pois a grande maioria dos produtores rurais têm horários definidos para tratar a criação, tirar o leite, entre outras funções. Optamos por fazer uma programação durante o dia para que todos tenham a oportunidade de vir comemorar com a gente”, afirmou.