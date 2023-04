Bandidos fogem de chácara mas deixam cocaína em Pinhal

Na Vila Rural em Ribeirão do Pinhal

A Polícia Militar de Ribeirão do Pinhal atendeu ocorrência envolvendo tráfico de drogas na Vila Rural.

As equipes, com informações de que uma chácara serviria de esconderijo para dois egressos do sistema prisional, se deslocaram ao local. Eles seriam foragidos, na posse de três armas de fogo. Os rapazes, ao perceberem a presença policial, dispararam contra as guarnições, e conseguiram fugir.

Na residência, a equipe localizou e apreendeu diversos entorpecentes: 65 g de cocaína, 1g de maconha, 1kg de substância não identificada, bem como três celulares e dois estojos de munição calibre 380. Além disso, outras três pessoas envolvidas, dois homens e uma mulher, foram abordados e presos.