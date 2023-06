Barra do Jacaré é o menor município populacional do NP

Mesmo assim, teve crescimento de 33 habitantes no comparativo da estimativa para os dados oficiais do IBGE

O Norte Pioneiro tem uma representação por meio da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), porém, ao longo dos anos alguns prefeitos fizeram opção de agregar suas municipalidades a outras associações como a Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop) e Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG).

De certa maneira, muitos filiados partidários argumentaram que tais iniciativas enfraqueceriam alguns municípios e, outros, seriam fortalecidos por se vincularem a instituições que somam cidades com população maior, enfim, independente de localização ou extensão territorial, os chefes de executivos precisaram se virar e trabalhar, visando melhor qualidade dos serviços públicos.

E, não menos importante, segurar os jovens nas cidades com a geração de empregos, consequentemente, aumentando moradias e mantendo um nível populacional equilibrado diante da realidade de cada localidade.

A divulgação oficial – ocorrida na manhã da quarta-feira, dia 28 – dos primeiros resultados do Censo Demográfico de 2022, por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que na região os 10 municípios com menores números de habitantes são:

Barra do Jacaré (2.814 pessoas), Jundiaí do Sul (3.333), Conselheiro Mairinck (3.461), Guapirama (4.626), Japira (4.972), Salto do Itararé (5.192), Jaboti (5.427), Santana do Itararé (5.514), São José da Boa Vista (6.040), Pinhalão (6.566), Nova Fátima (7.225), Quatiguá (8.099) e Tomazina com 8.426 habitantes.

Uma curiosidade nestes números populacionais é que Barra do Jacaré, mesmo sendo o município com menor número de habitantes, diante da estimativa até então realizada pelo IBGE apontava que até 2022 havia 2.781 pessoas em seu território municipal. Só que a oficialização dos dados elevou em 33 pessoas a quantidade total.

O mesmo fato ocorreu com Jundiaí do Sul que na estimativa de 2021 apontavam 3.248 pessoas e o Censo de 2022 revelou 3.333 habitantes, uma diferença de crescimento de 85 pessoas. E, o terceiro menor município da região é Conselheiro Mairinck, que, infelizmente, mostra outra realidade, a de perda de 430 habitantes numa comparação dos dados oficiais do Instituto para com a estimativa de 2021 do mesmo órgão, quando apontava 3.891 pessoas em sua área territorial urbana e rural.

Dos 13 municípios com menor população na região, 10 deles tiveram aumento de população e apenas três tiveram o registro de diminuição de moradores: Conselheiro Mairinck (3.891 – 3.461 / -430), São José da Boa Vista (6.115 – 6.040 / -75) e Nova Fátima (8.120 – 7.225 / -895).

Perdas preocupantes – Cinco municípios do Norte Pioneiro, mesmo com populações superiores a 20 mil, apresentaram perdas preocupantes. Ibaiti é o município que teve uma queda populacional bastante inquietante, sendo 3.024 pessoas.

Em segundo lugar aparece Arapoti que teve queda de 2.703 moradores. Em terceiro aparece Cornélio Procópio com perda populacional diante de estimativa até 2021 que foi de 2.634 pessoas. Em seguida aparece Cambará que teve diminuição de 2.359 moradores. E, por fim, Santo Antônio da Platina, com queda de 2.134 habitantes.