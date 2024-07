BARRA DO JACARÉ recebe ônibus escolar

Com emenda de bancada de Lupion

O município de Barra do Jacaré recebeu um ônibus escolar adquirido com recursos provenientes de uma emenda de bancada do deputado federal Pedro Lupion. A emenda, no valor de R$ 412 mil, possibilitou a compra de um veículo com capacidade para transportar 29 alunos. A entrega oficial foi realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seed-PR).

“O novo ônibus escolar representa uma melhoria significativa para a comunidade escolar de Barra do Jacaré, oferecendo mais segurança, conforto e acessibilidade aos estudantes”, avalia o prefeito Edão, que esteve presente na cerimônia de entrega do veículo.

O prefeito Edão aparece nas fotos.

Emendas Parlamentares – São propostas pelos deputados junto ao orçamento da União para financiar diversas políticas públicas.

Essas emendas são incorporadas ao projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA), que é votado anualmente e faz parte do orçamento público para o ano seguinte. Em 2023, foram indicadas emendas para a compra de equipamentos, mobiliários, melhorias nas instalações escolares e aquisição de veículos para o transporte escolar, beneficiando diretamente as comunidades locais.