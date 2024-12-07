Beto Preto e Marcelo Palhares DESTACAM UNIDADE do Norte Pioneiro (ASSISTAM)

O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, foi reeleito por unanimidade como presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) para o biênio 2025-2026. A eleição ocorreu no auditório do Sebrae, num evento que contou com a presença do secretário de Estado da Saúde e deputado federal licenciado Beto Preto, e prefeitos de toda a região, além de outras autoridades e convidados.

Palhares lidera o consórcio desde 2021 e tem se destacado pela gestão eficiente e comprometida. Em 2024, o CISNORPI celebra 30 anos de atuação, abrangendo 22 municípios e oferecendo atendimento em diversas especialidades médicas. Neste ano, o consórcio encerra suas atividades com a marca impressionante de quase 1,2 milhão de atendimentos realizados.

Confira os membros da chapa eleita para a Diretoria Administrativa: Presidente Marcelo Palhares (Jacarezinho); Vice-presidente Lisandro Baggio Neia (Ribeirão Claro); 1º Suplente Walcir Joaquim (Cambará); 2º Suplente Luiz Carlos Vidal (Wenceslau Braz); Secretário Luiz Fabiano Zanatta (Barra do Jacaré); 1º Suplente Luiz Eduardo de Castro Vanzel (Pinhalão); 2º Suplente Hariel Vieira Fogaça (Japira). Membros do Conselho fiscal: 1º Conselheiro Cézar Bueno de Melo (Tomazina); 1º Suplente Joselei Aparecido de Carvalho (Conselheiro Mairinck); 2ª Conselheiro Izilda Gleiciany Rodrigues Carro (Quatiguá); 2º Suplente Claudeci José de Oliveira (Salto do Itararé); 3º Conselheiro Élcio José Vidal (Santana do Itararé); 3º Suplente Nilton Douglas de Meira (Carlópolis).