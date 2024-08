Beto Preto se reúne com a ministra da Cultura e garante a reparação na Catedral

Margareth Menezes se mostrou colaborativa

O deputado federal Beto Preto participou, nesta terça-feira (13), de uma reunião com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, para viabilizar recursos e incentivos para o reparo da Catedral de Jacarezinho.

O parlamentar esteve acompanhado do pároco da Catedral, Luiz Fernando, além do assessor Esmael Carvalho, do secretário de Indústria, Comércio, Turismo e serviços de Jacarezinho, Leandro Lima; e do padre Donizete da Silva e do Diretor Geral do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi), Tony Palhares.

De acordo com o deputado, a discussão busca viabilizar reformas tanto na parte estrutural quanto na recuperação e conservação de obras e telas de arte que a catedral abriga.

“A Catedral de Jacarezinho é um patrimônio histórico e cultural, cuja preservação é essencial para a identidade da nossa região. Estamos empenhados em garantir os recursos necessários para que essa obra arquitetônica seja restaurada e valorizada, fortalecendo nossa memória e cultura. Foi um encontro produtivo e a ministra se mostrou solicita com nosso apelo”, afirmou Beto Preto.

Também participaram da reunião o presidente do Iphan, Leandro Antônio Grass Peixoto, além de assessores e coordenadores do Minc.

Fotos: Dayse Miranda