EM JACAREZINHO Biblioteca Cidadã ganhará reforma

Melhorias gerais interna e externamente do prédio

A Biblioteca Cidadã Prof. Rodrigo Octávio, que também abriga o acervo da antiga Biblioteca Rui Barbosa, passará por uma ampla reforma em Jacarezinho. A obra será viabilizada por meio de emenda parlamentar da vereadora Luciane Alves, no valor de R$ 55.000,00, recurso integralmente destinado ao fortalecimento da cultura e do turismo no município.

Inaugurada em 2003, esta será a primeira intervenção estrutural significativa no espaço, que desempenha papel fundamental na promoção da leitura, da literatura e do acesso ao conhecimento. A reforma contemplará melhorias gerais na infraestrutura interna e externa do prédio, incluindo revisão da cobertura, pintura completa, adequações elétricas, requalificação dos espaços de circulação e intervenções de conservação e acabamento.

Além das melhorias estruturais, o projeto também prevê a restauração do painel artístico externo, de autoria de Jucelino Biagini, por meio de recursos da Política Nacional Aldir Blanc, bem como a criação de um novo painel artístico na área interna, ampliando a dimensão cultural e estética do equipamento.

A iniciativa integra um conjunto de ações da atual gestão voltadas à manutenção, revitalização e qualificação dos equipamentos culturais do município, garantindo melhores condições de uso para a população.

A vereadora Luciane Alves destacou a importância do investimento, “Destinei integralmente minha emenda para a cultura e o turismo por acreditar no potencial dessas áreas para o desenvolvimento de Jacarezinho. A Biblioteca é um espaço essencial, e investir nela é investir nas pessoas, na educação e na valorização da nossa cidade.”

O prefeito Marcelo Palhares também ressaltou o impacto da obra. “Em breve, Jacarezinho contará com mais um equipamento cultural reformado e acessível para toda a população. Agradecemos à vereadora Luciane Alves pelo compromisso com o município e pelo investimento em uma área tão importante.”

Para o secretário municipal de Cultura e Turismo, James Rios, a reforma representa um avanço significativo. “Não há incentivo à leitura e à literatura sem um espaço adequado. Estamos dando um passo fundamental ao revitalizar esse equipamento tão importante para a comunidade. Agradeço à vereadora Luciane Alves pela emenda que possibilita essa reforma e ao prefeito Marcelo Palhares pelo apoio contínuo às ações culturais.”

Com a reforma, a Biblioteca Cidadã se prepara para ampliar sua atuação como espaço de formação, acesso à cultura e convivência, reafirmando seu papel como um dos principais equipamentos culturais de Jacarezinho.

Ampliação da Biblioteca

Paralelamente, a Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, elaborou um projeto mais amplo para o espaço, submetido ao Edital de Transferência Fundo a Fundo do Governo do Estado. A proposta prevê a ampliação da estrutura da biblioteca, com a criação de sala de pesquisa, sala de higienização do acervo, climatização adequada e sala multiuso, com o objetivo de qualificar o atendimento à comunidade e garantir melhores condições de preservação dos acervos. O projeto, no valor de R$ 1.200.000,00, encontra-se em fase de análise para habilitação junto ao Estado.