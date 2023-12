Bolsonaro é Cidadão Honorário do Paraná (ASSISTAM a sessão)

Outorga aconteceu neste final de semana na Alep

A Assembleia Legislativa do Paraná promoveu na tarde desta sexta-feira (15) uma sessão solene para a outorga do Título de Cidadão Honorário do Paraná ao ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.

A solenidade reuniu parlamentares estaduais e federais, secretários de Estado, além de apoiadores de Bolsonaro. Apresentado pelo deputado Ricardo Arruda (PL), o projeto tem a coautoria de outros parlamentares.

Aprovada pelo Poder Legislativo, a proposição foi sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), que também participou da solenidade.

Durante o discurso, Bolsonaro pontuou uma série de conquistas de seu governo. Além disso, fez uma análise do presente momento político do País. Ele também destacou a honra de receber a homenagem.

“Aprendemos a amar novamente a nossa bandeira, a cantar o Hino Nacional, a voltar a ter orgulho da família, da pátria e de Deus. Entendemos que a liberdade não é uma clausula pétrea. Ela é algo que precisa ser cuidada. Nós deixamos uma marca, por isso agradeço a Deus por este momento da minha vida. Vale a pena quando me encontro com o povo. A todos do Paraná, quero dizer o Brasil é fantástico. Ninguém tem o que temos. Para sermos felizes, é só nos preocuparmos com a política, do vereador ao presidente da República. É preciso se empenhar e se dedicar. Nem tudo pode ser só alegria, mas ela se fará presente se estivermos bem intencionados com o próximo”, afirmou.

A sessão foi presidida pelo deputado Marcel Micheletto, que saudou os presentes. “Com muita honra temos o presidente Bolsonaro em nossa Casa, no Paraná. quero agradecer todos os presentes. É com muita honra que conduzo essa solenidade. Bolsonaro é um líder que defende os valores da vida, pátria, liberdade e família. Ele honra as cores da nossa bandeira e as tradições do nosso País. É um amigo do agronegócio paranaense. Em seu governo, facilitou acesso ao crédito rural. Além disso, foi um visionário que reconheceu a posição estratégica de Itaipu. Bolsonaro é o presidente que mais investiu no Paraná nos últimos 30 anos. É um exemplo de homem público que governou para todos”, comentou o 1º vice-presidente da Casa.

De acordo com o deputado Ricardo Arruda, a honraria homenageia o ex-presidente pelo desempenho como político. Segundo o parlamentar, a concessão do Título de Cidadão Honorário tem o objetivo o objetivo de realizar uma homenagem da Assembleia a Bolsonaro, reconhecendo seus feitos pela sociedade paranaense.

“Para mim é uma emoção muito grande. Defendo Bolsonaro há últimos anos. Quando propus esse projeto de lei para homenageá-lo, foi uma guerra aqui, mas graças a Deus deu certo. Em minha opinião, ele é o melhor presidente que o Brasil já teve. Para o Paraná, Bolsonaro foi excelente. Foi o presidente que mais visitou o Paraná e mais recursos trouxe o para Estado. Então é uma homenagem merecida. É uma grande festa do povo paranaense”.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior listou uma série de obras realizadas no Paraná durante a gestão de Jair Bolsonaro. “O povo do Paraná é um povo que tem muitas qualidades, mas duas são muito marcantes. A primeira é a de ser um povo muito trabalhador. A segunda é que somos um povo que tem gratidão. Sabemos reconhecer quem colabora com nosso Estado. Bolsonaro foi o presidente que mais visitou o Paraná nos últimos 30 anos, com passagens que trouxeram benefícios para a população. Quero agradecer em nome do povo do Paraná”, ressaltou.

Participações – Para os demais parlamentares proponentes da homenagem, a solenidade marca o reconhecimento do Poder Legislativo estadual aos trabalhos realizados pelo homenageado e sua contribuição com o desenvolvimento do Paraná.

Estiveram presentes a ex-governadora Cida Borghetti, o secretário-chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, o secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Paraná, Ricardo Barros.

Biografia – Jair Messias Bolsonaro nasceu no município de Glicério, no interior do estado de São Paulo, em 21 de março de 1955. É filho de Percy Geraldo Bolsonaro e Olinda Bonturi. O homenageado é militar da reserva do Exército Brasileiro e foi o 38º Presidente do Brasil, durante mandato entre 2019-2022. Além disso, foi deputado federal pelo Rio de Janeiro entre 1991 e 2018.

Bolsonaro começou sua carreira militar no município fluminense de Resende após se formar na Academia Militar das Agulhas Negras. Posteriormente, serviu nos grupos de artilharia de campanha e paraquedismo do Exército Brasileiro.

Em 1988 concorreu à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sendo eleito vereador como membro do Partido Democrata Cristão (PDC). Em 1990, Bolsonaro foi eleito deputado federal para o Congresso Nacional, cargo para o qual foi reeleito seis vezes. Foi congressista durante 27 anos. Em 2018, foi eleito o 38º Presidente da República.

Jair Messias Bolsonaro também foi condecorado pela comenda de Ordem do Mérito do Ministério Público Militar, com a medalha Grã-Cruz, em 2019. Foi reconhecido ainda com o título de grão-mestre da Ordem Nacional do Mérito Científico, em 2021.