Avanço no Bombeiro Comunitário de Ibaiti

Prefeito Antonely de Ibaiti e prefeito Dionísio de Pinhalão e presidente do Civarc recebem os militares

O prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely Carvalho e o presidente do CIVARC (Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio das Cinzas) e prefeito de Pinhalão, Dionísio Arrais de Alencar, participaram de uma solenidade de passagem de turno no quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Ibaiti.

A troca de turno é realizada todos os dias as 8h da manhã na frente do quartel que no mês passado se transformou em Unidade do Corpo de Bombeiros Militar com a classificação de 3ª Seção de Bombeiros Militar de Ibaiti.

A unidade que antes operava apenas como Defesa Civil e Bombeiros Comunitário com efetivo de ADCs, recebeu recentemente um efetivo de 9 (nove) bombeiros militares totalizando 22 agentes, sendo 10 (dez) bombeiros militares e 12 (doze) ADCs (agentes da Defesa Civil).

A corporação agora passa a operar como unidade integrada com efetivo de bombeiros militares e agentes da Defesa Civil. Os ADCs foram contratados por processo licitatório elaborado pelo CIVARC que integra os municípios de Ibaiti, Conselheiro Mairinck, Japira, Jaboti, Pinhalão, Tomazina e Jundiaí do Sul, e o efetivo de bombeiros militares são do quadro do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.

A 3º Seção de Bombeiros Militar de Ibaiti integra o Sétimo Subgrupamento de Bombeiros Independente – 7SGBI de Santo Antônio da Platina com o comando do Major Eziquel Roberto Siqueira.

Com o novo efetivo de bombeiros militares atuando em conjunto com os ADCs, a unidade de Ibaiti terá um aumento no atendimento com a melhoria dos serviços prestados. Em breve a unidade também passará a contar com uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência – SIATE que atuará em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, para atendimento de vítimas de acidentes na região. E também realizará vistorias e emissão de alvarás pelo Corpo de Bombeiros na cidade de Ibaiti e região.

A transformação da Defesa Civil de Ibaiti em Corpo de Bombeiros Militar Integrado para atender toda a microrregião do Vale do Rio das Cinzas se deu graças aos reiterados pedidos do prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely Carvalho, o vice-prefeito Ulisses Mingote e do deputado estadual e representante de Ibaiti Alexandre Curi, junto ao Governo do Estado, com o apoio do CIVARC (Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio das Cinzas), sob o comando do prefeito de Pinhalão, Dionísio Arrais de Alencar e com apoio dos prefeitos Alex Sandro P. C. Domingues – Conselheiro Mairinck, Flávio Xavier de Lima Zanrosso – Tomazina, Eclair Rauen – Jundiaí do Sul, Paulo Jose Morfinati – Japira, Regis William Siqueira Rodrigues – Jaboti.

O presidente do CIVARC, o prefeito de Pinhalão Dionísio Arrais de Alencar falou da importância da unidade para a região. “Quero agradecer ao prefeito amigo Antonely pelo convite de fazer parte deste projeto grandioso da Defesa Civil com o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Um desafio que levamos aos demais prefeitos do CIVARC no qual sou presidente. Este será pioneiro no modal integrado cívico militar e já está trazendo maior agilidade e segurança nas ocorrências de toda nossa região”, destacou.

O prefeito de Ibaiti deu as boas-vindas ao novo efetivo de bombeiros militares, agradeceu a todos os envolvidos na transformação da unidade ibaitiense em Corpo de Bombeiros Militar Integrado e destacou a importância para a região. “Quero agradecer ao presidente do CIVARC, o prefeito de Pinhalão Dionísio e todos os prefeitos que compõe o Consórcio, ao deputado estadual Alexandre Curi, representante de Ibaiti, por toda a ajuda junto ao Governo do Estado, ao major Eziquiel comandante do Sétimo Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina,ao coronel Vasco, comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, ao secretário de Segurança Pública, coronel Hudson e ao governador Ratinho Junior pela importante decisão da militarização da unidade do Corpo de Bombeiros de Ibaiti para atender a microrregião do Norte Pioneiro”, declarou o prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely Carvalho.