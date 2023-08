Bombeiros e som ao vivo em enterro do ex-prefeito Rony(assista)

Despedida contou com muita gente nesta quarta-feira

O ex-prefeito de Japira e ex-presidente da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), Wilson Ronaldo Rony de Oliveira Santos (fotos) faleceu às 7h25m desta terça-feira, dia oito, no Hospital Evangélico, em Londrina.

O corpo foi velado no Centro Social (em frente da igreja Matriz) e sepultado no cemitério japirense no final da manhã desta quarta-feira, dia nove.

Estiveram presentes vários prefeitos, como o de ibaiti, Antonely de Carvalho, e Figueira, José Carlos Contieiro.

Ele, que tinha 69 anos, estava internado no Hospital Evangélico de Londrina para tratamento de doenças respiratórias, mas não resistiu.

Foi chefe do executivo quatro vezes entre 1989 e 2013.

Delegado da Polícia Civil de 1993 até 2015, em Colombo, Capanema, Santo Antônio da Platina, Cascavel, e Curiúva.

Pecuarista, era proprietário de duas fazendas de gado de corte, em Japira e Tomazina.

Deixou sete filhos (Rodrigo, Roninho, João Pedro, Maria Vitória, Patrícia, Tatiana e Guilherme) e 11 netos.

O prefeito japirense Paulo Morfinati decretou Luto Oficial no município.

