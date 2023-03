Ribeirão Claro perfura dois poços artesianos

Assinada a ordem de execução do serviço

Foi assinada a Ordem de Execução de Serviço para perfuração de dois poços artesianos que serão iniciados na próxima semana, em Ribeirão Claro.

A autorização foi assinada pelo prefeito João Carlos Bonato, pela vice-prefeita, Ana Maria Baggio Molini, com a participação do presidente do Legislativo, Odair do Prado, dos vereadores Cíntia Nardo, Vanderlei Luiz de Carvalho e Lindomar José Baggio e do chefe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Irani de Melo Gomes Neto.

A empresa especializada Perfugel Perfurações Geológicas Ltda, de Curitiba- PR, foi a vencedora do processo licitatório para realização de serviços de perfuração e revestimento de dois poços artesianos tubular. Contratada pelo valor de R$ 929.439,00.

O prefeito destaca que a montagem do processo foi extremamente burocrática e demorada, pois foram necessários reunir uma série de documentos, tais como: Estudo Locacional de Poços Artesianos na Cidade, um Levantamento Geológico e Hidrogeológico, e um Relatório Técnico de Construção de Poço Tubular do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) com a companhia de energia elétrica CPFL Santa Cruz.

“Foi um processo demorado, mas vai valer a pena, nosso grupo quer uma solução definitiva para o problema da crise hídrica. Essa é mais uma conquista da nossa administração, ou seja, é mais um nó desatado em prol do desenvolvimento da cidade e em respeito aos ribeirão-clarenses. Nosso grupo se comprometeu em promover ações que melhorem o sistema de abastecimento de água, e estamos cumprindo. Agradecemos a paciência da população”, detalhou Bonato.