CALOR aumenta procura pelo Daj Resort & Marina

Muita área verde nativa ladeada por montanhas e a represa de Chavantes

As altas temperaturas registradas no mês de maio no Paraná têm levado muitos turistas a optarem por viagens onde possam encontrar sombra e água fresca.

Com a previsão de temperaturas máximas acima dos 30 graus, segundo o SIMEPAR (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) a expectativa de bastante procura não só nos finais de semana, mas nos dias de semana também.

Um dos destinos procurados é o Daj Resort & Marina, em Ribeirão Claro. Com uma geografia privilegiada, situado numa área de 200 mil metros quadrados com muita área verde nativa, ladeado por montanhas e a represa de Chavantes é um convite ao frescor e ao relaxamento.

Além disso, sua estrutura com deliciosas e refrescantes piscinas fazem a diferença. A piscina externa conta com borda infinita, bar molhado, áreas de hidromassagem e de dentro dela pode se observar um dos pores-do-sol mais lindos de toda a região. À medida que o sol se põe, a água vai ganhando um tom dourado irresistível para fazer belas fotos.

A gastronomia do DAJ Resort também entra no clima do verão fora de época oferecendo uma seleção diversificada de pratos frescos e saborosos valorizando a culinária regional mesclada com a cozinha internacional que são desfrutados em ambientes elegantes e acolhedores, criando momentos gastronômicos memoráveis com amigos e familiares.

Localização

O Daj Resort & Marina é uma excelente opção para se chegar de carro, evitando os altos custos de passagens aéreas em família. Localizado na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, está a 390 km de Curitiba, São Paulo e Campinas; 350 km de Rio Preto e Piracicaba; 280 km de Ponta Grossa e Maringá; 240 km de Presidente Prudente e Apucarana; 185 km de Londrina; 150 km de Marília e Bauru, 45 km de Ourinhos.

Serviço:

Daj Resort & Marina – Ribeirão Claro- Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro.

Coordenadas do Heliponto.

Nome: Ponta da Garças (SD60) CIAD PRO 160

Latitude: 23°17´40’S – Longitude: 049°44’15”W.