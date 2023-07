Caminhão bate em carro de Salto do Itararé em Siqueira

Acidente aconteceu no trecho entre Joaquim Távora

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos realizou atendimento de acidente com vítima nesta quarta-feira, 19, em Quatiguá, na Rodovia PR-092, no trecho entre Siqueira Campos e Joaquim Távora.

Um GM/Cruze, de Salto do Itararé, conduzido por idoso de 71 anos, trafegava pela Rodovia e ao atingir o Km 296, um caminhão de Adrianópolis (cidade do sudeste do Paraná) dirigido por rapaz de 41 anos, chocou-se transversalmente com o carro, no momento em que cruzava a rodovia.

O condutor do carro teve ferimentos e foi socorrido pela ambulância do município.