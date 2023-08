Caminhão e Montana batem em Wenceslau

Houve derramamento parcial da carga de milho a granel

Em torno de 16 horas deste domingo, dia 30, houve abalroamento lateral no KM 256 da PR-092, em Wenceslau Braz, no trecho entre Siqueira Campos.

Uma GM/Montana (com placas de WB) dirigida por homem de 57 anos chocou-se num Volvo FH 460 (placas de Aurora-SC), o qual transitava em sentido oposto.

O motorista (31 anos) do caminhão e o outro condutor foram socorridos pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados, feridos, para o Hospital São Sebastião.

O impacto resultou no tombamento do Volvo à margem direita da rodovia, no mesmo sentido de trânsito, além do derramamento parcial da carga que transportava (milho a granel).