Joaquim Távora : caminhões colidem na rodovia PR-092

Unidade Operacional da Polícia Rodoviária de Ibaiti atendeu

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti atendeu acidente com vítima na rodovia PR-092, nesta quarta-feira, 05, em Joaquim Távora.

Trafegavam pela via um Mercedes Benz/ L 1113, com placas de Guapirama, conduzido por homem (58 anos) e um caminhão Volvo/FH 460, de Itajaí/SC, acoplado a um semi-reboque, dirigido por rapaz (26 anos).

Ao atingirem o Km 310, o motorista do Mercedes perdeu o controle do veículo e saiu da rodovia pelo acostamento, momento em que colidiu transversalmente com o Volvo, bem como contra um barranco.

O motorista do carro teve ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Dr. Lincoln Graça, de Joaquim Távora pelo SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).