PENINHA JUNIOR É candidato a vereador

Conheça o candidato ao legislativo de Santo Antônio da Platina

O Candidato a Vereador Peninha Júnior, filho do ex-vereador Peninha, é um nome do PL. Ele é 2° secretário do PL Jovem de Santo Antônio da Platina.

Sua Bandeira é lutar por mais Saúde, Cultura, Esportes e Assistência Social.

O rapaz já organizou eventos voluntários para ajudar pessoas que precisavam de tratamentos médicos. Seu último evento foi na Casa da Cultura, realizado no dia 16 de fevereiro, onde reuniu mais de 400 convidados em prol de necessitados.

Está no grupo comandado por Bruna Fogaça.