Cantatas de Natal de BANDEIRANTES têm início na Praça Brasil

Estudantes, voluntários e instituições diversas fazem apresentações de corais, fanfarras e teatro até dia 17 de dezembro de 2023

Neste início de semana estudantes, educadores, famílias e voluntários abriram as festividades de final de ano, Natal Iluminado de Bandeirantes com as “Cantatas de Natal”. Tradicional evento de final de ano realizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Com programação que se estende até domingo (17/12/23), as “Cantatas de Natal”, que acontecem na Praça Valderi Medes Vilela (Praça Brasil – Japão), teve sua abertura com a apresentação do Coral das Escolas Integrais do sistema municipal de ensino.

Instituições de ensino que contam com cerca de 175 crianças matriculadas; a segunda apresentação foi do Centro Municipal de Educação Infantil Dr Bezerra de Menezes, contando as participações de crianças de 3 a 5 anos; e o encerramento do primeiro dia das “Cantatas de Natal” 2023 foi marcado pela apresentação do “Auto de Natal”, com atuações dos alunos da Escola Yukiti Matida e voluntários.

A programação do evento prevê para esta terça-feira (12/12/23), as apresentações dos: CMEI Yoricide Miyoshi, Colégio Máximus, Escola Lêda de Lima Canário. E a partir desta terça-feira, o Trenzinho da Alegria, saindo da Praça Brasil Japão e passeando pelas ruas iluminadas da cidade;

– Dia 13/12 (quarta-feira), apresentações do CMEI Maria Alzira de Souza, da Escola Prefeito Moacyr Castanho e Escola Rural Riciere Ormenezze;

– Dia 14/12 (quinta-feira), CMEI Paulo Meneghel, Escola Santa Terezinha, Escola Zulmira de Albuquerque e Fanfarra Michael Cleverson;

– Dia 15/12 (sexta-feira), CMEI Professor João do Carmo Santiago, CMEI Santa Rita de Cássia, e apresentação teatral dos alunos da Escola Maria de Lourdes Guedes Mendes;

– Dia 16/12 (Sábado) – CMEI Rotary, CMEI Tei Matida e Escola Diógenes Eisenhut Pessoa de Vasconcelos;

– Dia 17/12 (Domingo), encerramento das “Cantatas de Natal” 2023, as apresentações e performances da Associação Anjo Azul, Escola Felipe de Almeida Campos, Maria Inês Speer Faria e FAMUBAN.

Durante as “Cantatas de Natal 2023”, os bandeirantenses e visitantes, além de prestigiar as apresentações de escolas municipais e instituições diversas, podem, também, vislumbrar o “Natal Iluminado de Bandeirantes” da praça Brasil-Japão; fazer fotos e selfies com Papai Noel e, contar com atendimento na praça de alimentação.