Cantora de Quatiguá pede apoio para um concurso de música

Para representar o NP em disputa

Joana D’Arc, cantora de Quatiguá, está participando de uma promoção da dupla Zé Neto e Cristiano, chamada “Deu Moral no Intenso”, que selecionará os 10 vídeos mais compartilhados no Instagram no estado do Paraná. Ela atualmente está entre os 10 primeiros colocados, com aproximadamente 584 mil compartilhamentos, mas precisa de mais apoio, para garantir sua classificação até o final da competição.

“Eles pediram pros cantores fazer um vídeo, postar no Instagram e um dos 10 vídeos mais compartilhados, aquele aviãozinho que tem lá quando a gente faz uma publicação, quanto mais compartilhados, quanto mais aviãozinho tiver lá, maior a chance estar entre os 10 escolhidos do Paraná”, ela disse.

A vencedora da primeira fase terá a oportunidade de participar em julho de uma gravação em Curitiba, onde poderá cantar ao lado dos artistas. Ela destaca a importância de alcançar um público maior e agradece o apoio de amigos e da comunidade para alcançar esse objetivo.

Clique no Link do VÍDEO no Instagram

