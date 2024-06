No dia 21 no Centro de Convenções de Foz do Iguaçu

A Caravana “Paraná Unido pelas Mulheres” faz sua última parada desta segunda temporada no dia 21, em Foz do Iguaçu. Maior mobilização em defesa das mulheres da história do Estado, o evento é uma promoção da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, com o apoio da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e das 19 associações regionais de municípios do Estado.

O evento do dia 21 será promovido no Centro de Convenções de Foz do Iguaçu – Ceconfi (Esquina da Rua Jardim Alegre com Avenida das Cataratas), das 8h às 17h. Este encontro terá o apoio e a participação das seguintes associações regionais de municípios: AMOP, CANTU, AMSULPAR, AMUNORPI, AMSULEP, ASSOMEC, AMSOP, AMCG E AMUNOP.

A última edição deste ano da Caravana “Paraná Unido pelas Mulheres” terá a participação da secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre dal Ponte; do presidente da AMP, secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos; do prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, e dos dirigentes das associações regionais.

Inscreva-se pelo link: https://www.ead.pr.gov.br/enrol/index.php?id=2102