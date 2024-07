Carboni explica todos detalhes do programa de creches no Paraná

Construção de creches “Infância Feliz”

Ao lado do presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, o secretário estadual do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, e sua equipe forneceram todas as informações sobre a etapa 2 da construção das creches “Infância Feliz Paraná”.

O “Infância Feliz Paraná” objetiva possibilitar a construção de creches para atender crianças de zero a três anos em situação de vulnerabilidade social e assistidas pelos programas sociais de transferência de renda. 262 municípios foram elencados para receber as unidades das creches do programa. O repasse dos recursos é na modalidade fundo a fundo.

A SEDEF já repassou a primeira parcela dos recursos, relativa à primeira fase. Brevemente, a plataforma da Paraná Cidades será utilizada como ambiente para receber documentos e projetos das prefeituras. Agora, os municípios precisam ficar atentos às novas orientações da SEDEF. Todas as informações sobre o programa estarão disponíveis no site da SEDEF: https://www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/Pagina/Informes-e-Editais. O WhatsApp da secretaria para o esclarecimento de dúvidas é: 41987479399.

“Parabéns ao governador Carlos Massa Ratinho Junior e ao secretário Carboni pela iniciativa”, disse o presidente Edimar. Carboni agradeceu ao presidente Edimar e aos prefeitos e prefeitas pelo apoio. “Obrigado ao presidente Edimar pelo apoio, que é fundamental para o sucesso do programa”, disse.

CRECHES

O programa contempla a construção de 300 creches no Estado para atender crianças de 0 a 3 anos. Com investimento de R$ 391,4 milhões, é o maior pacote da história voltado à infraestrutura de educação infantil do Paraná e o maior do País, com a previsão de atender entre 10.200 e 13.800 crianças.

Os recursos são fruto de uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e Família e a Casa Civil, com aporte do Tesouro Estadual, do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) e da Assembleia Legislativa do Paraná.