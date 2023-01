Carijó articula verbas para construir Parque

Prefeito de Salto do Itararé esteve com Valdemar Jorge

O Prefeito de Salto do Itararé, Paulo Sérgio Fragoso, “Paulinho Carijó”, esteve em Curitiba, nesta semana, visitando secretarias em busca de recursos para investimentos em construção de um Parque Urbano e calçamentos de 100% das ruas dos bairros do município.

Na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (SEDEST), ‘Carijó’, foi recebido pelo secretário Valdemar Bernardo Jorge (foto principal), onde foi debatida a implantação e construção do Parque Urbano, Projeto entregue ao secretário, elaborado pelo engenheiro Murilo Domiciano, no valor estimado de R$ 1.2 milhão.

Segundo o engenheiro, foi projetado para ser construído às margens do Rio Itararé, exatamente porque a área está degradada, “ vamos revitalizar o local com a construção de pista de caminhada, plantas nativas, arborização, canha de bocha, pergolados, parque infantil, quadra de basquete e futevôlei e ainda a colocação de trapiche nas margens do Rio Itararé. Tudo pensado no bem estar da comunidade”, destacou Domiciano.

Carijó ressaltou que o local será um ponto de encontro para as famílias saltenses, “a iniciativa prevê muito verde, plantas ornamentais, floreiras, enfim será um local aonde os amantes da natureza vão se sentir muito bem, além, é claro, dos praticantes de esportes e caminhadas que poderão desfrutar das quadras e belezas do local”, disse o prefeito, entusiasmado.

A Sedest, no Governo do Estado, tem por finalidade formular, coordenar, executar e desenvolver políticas de proteção, conservação e restauração do patrimônio natural, bem como gerenciamento de recursos hídricos, saneamento ambiental, resíduos sólidos, gestão territorial, política agrária, fundiária, mineral e geológica. Além da implantação de política de turismo, visando o desenvolvimento sustentável.

Carijó, esteve também com o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel, com o qual tratou do projeto para calçamentos de 100% das vias da cidade (Créditos: Agência Criativa).