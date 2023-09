Operação Ouro de Tolo é concluída

Polícia Civil indicia e prende seis homens

A Polícia Civil de Carlópolis concluiu as apurações da Operação Ouro de Tolo, deflagrada em três de agosto. Foram quase quatro meses de investigação.

As diligências se iniciaram no começo de junho, quando foi praticado um roubo na cidade, sendo subtraídos diversos pertences, joias, dinheiro e um veículo. Após as apurações iniciais, policiais civis descobriram a existência de uma organização criminosa, voltada a prática de Roubo, Furto e Tráfico de Drogas.

Foram desvendados três furtos qualificados praticados pelo bando além do planejamento de novas ações pelos investigados.

No dia 03 de agosto, em uma ação conjunta com equipes de ROTAM e CANI e a Polícia Civil de Carlópolis deflagraram a Operação Ouro de Tolo, dando cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisões. Ao todo, 4 pessoas foram presas. Um dos suspeitos fugiu durante a ação.

Ainda, no começo do mês de setembro, policiais civis da Delegacia de Carlópolis cumpriram outro mandado de busca e apreensão, localizando drogas e outros objetos roubados. Um adolescente foi apreendido.

Em continuidade às diligências, descobertos mais crimes. A Polícia Civil concluiu as investigações e, ao todo, foram indiciadas 6 pessoas pelos prática dos crimes:

– Organização Criminosa;

– Roubo com emprego de arma de fogo;

– Furto Qualificado;

– Tráfico de Drogas;

– Associação para o Tráfico de Drogas;

– Lavagem de dinheiro.

A operação levou esse nome (Ouro de Tolo) pois os investigados tinham preferência pela subtração de joias, principalmente de ouro. A ação consistia em verificar pessoas que pudessem ter joias em casa, posteriormente praticando os roubos e furtos, adquirindo drogas com o proveito dos crimes patrimoniais, e ao final realizando a lavagem de dinheiro.

O Ministério Público da Comarca já ofereceu denúncia, e os investigados responderão o processo presos.