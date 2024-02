Carnaval com nova cara anima foliões

Jacarezinho vai consolidando liderança na realização de grandes eventos

Jacarezinho realizou uma grande festa carnavalesca em 2024. A cidade se transformou em um palco de alegria, diversidade e tradição, com uma programação variada para todos os gostos e idades, lotando as ruas da cidade.

O Carnaval 2024 ganhou uma nova cara desde que a atual administração municipal, a partir de 2023, após a pandemia, passou a investir em atrações musicais e na contratação de um gigantesco Trio Elétrico, conferindo uma certa baianidade a um evento que tinha nas escolas de samba seu maior destaque.

Este ano as festividades começaram na sexta-feira (9), com a escolha da Rainha e o show de Swingueira com DJ na Avenida Brasil. A animação continuou no sábado (10), com o show de Vitamina com Cevada e DJ, também na Avenida Brasil.

No domingo (11), a criançada se divertiu na matinê, com brinquedos gratuitos como tobogã e cama elástica, e o som do DJ no mesmo local. À noite, foi a vez das escolas de samba mostrarem seu brilho e samba no pé na Rua Paraná. A Acadêmicos Capiau foi a grande campeã do Carnaval 2024, conquistando o tricampeonato (2020, 2023 e 2024) com o enredo “Jacarezinho, terra de gente feliz”. As outras escolas que desfilaram foram Unidos do Cruzeiro, Bloco de Enredo Obatalá e Jacaraxé. Após os desfiles, o Jacaraxé animou a Praça Rui Barbosa com seu animado som. A inovação do Trio Elétrico, portanto, se somou à tradição dos desfiles de Momo, uma completando a outra.

Na segunda-feira (12), o trio elétrico comandou a festa, de volta à Avenida Brasil, com os blocos carnavalescos e o show de Axé Bahia com DJ. A folia terminou na terça-feira (13), com o trio elétrico novamente na Avenida Brasil, com os blocos e o show de Jacaraxé.

O Carnaval em Jacarezinho foi uma realização da Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Cultura, com o apoio de várias secretarias e dos comerciantes locais e regionais. A festa contou com a presença de milhares de pessoas, entre moradores e visitantes, que aproveitaram os cinco dias de folia com segurança e responsabilidade.

Grandes eventos – A administração municipal de Jacarezinho, liderada pelo prefeito Marcelo Palhares (PSD) e pela vice-Prefeita Patrícia Martoni (União Brasil), vem consolidando o município do Norte Pioneiro como o centro de grandes eventos, sejam eles festivos, como são os casos do Carnaval e Fetexas, por exemplo, sejam eventos direcionados a negócios, tecnologia, empreendedorismo e agropecuários, como as comemorações natalinas.

GeniusCon, Ficafé e Feira Sabores do Norte Pioneiro são outras datas. Eventos culturais como Fejacan (música) e EnCena (teatro) entremeiam a programação anual. Tudo isso conta com grande incentivo da Prefeitura Municipal de Jacarezinho e entidades como Sesc, Senac, Sebrae, Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), entre outras.

“Temos nos empenhado, assim como todas as entidades parceiras, em promover eventos que ajudem a despertar o amor da população pelas coisas da cidade, gerar oportunidades de negócios, atrair visitantes e aquecer a economia local. Nada disso seria possível sem o apoio que temos recebido da população, que tem prestigiado em massa, e dos parceiros de diversas entidades. Penso que estamos no caminho certo”, finaliza o prefeito, Marcelo Palhares.