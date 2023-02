Carnaval de Jacaré atrai milhares em evento sensacional

Confira imagens e informações da festa momesca

Quatro dias de evento com maciça participação popular. Em sua edição desse ano, o Carnaval de Jacarezinho garantiu diversão a foliões do município e região com uma programação rica e diversificada.

Sucesso de crítica e público, o Carnaval Jacarezinho 2023 teve início no sábado (18) com show da banda Sambô e a escolha da rainha. No domingo foi a vez do desfile das escolas de samba. Segunda houve apresentação da banda Sempre Tem e trio elétrico, enquanto na terça houve novamente trio elétrico e a banda Jacaraxé encerrando a programação.

Destaque ainda para o desfile dos blocos de carnaval em diferentes dias e também a matinê, na terça, com atrações voltadas ao público infanto juvenil. A programação foi integralmente realizada em ruas e avenidas, portanto gratuita aos cidadãos e retomando a tradição da festa “de rua”.

De acordo com o prefeito Marcelo Palhares, o Carnaval Jacarezinho 2023 mostra o potencial que a cidade tem em ser referência regional em eventos culturais e artísticos. “Mais uma vez Jacarezinho se mostra com total potencial de sediar um grande evento e promover um carnaval de rua que sem dúvida é um dos maiores de toda a região”, avalia.

“Quero agradecer todos que contribuíram para esse evento tão marcante. Desde as escolas de samba, os blocos, as bandas, toda nossa equipe de organização com o trabalho da nossa vice Patrícia Martoni, e, claro, a população que prestigiou. A ideia é fortalecer nosso carnaval e fazer dele mais um grande atrativo turístico para Jacarezinho”, completa o prefeito.

O Carnaval Jacarezinho 2023 foi uma realização da prefeitura local através da secretaria municipal de Educação, Cultura e Esporte.