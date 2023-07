Cursos: carreta do conhecimento está em Bandeirantes

Curso de Manutenção em motocicletas terá duas turmas

Terça-feira (11) ás 13h30 foi realizada a aula inaugural do curso de Manutenção do Motocicletas do Programa Carreta do Conhecimento. A Unidade Móvel está instalada na Praça Brasil-Japão. Estiveram presentes o prefeito Jaelson Ramalho Matta, o secretário de Desenvolvimento Econômico Alex Romero, o diretor do SINE Guilherme meneghel, o secretário de Agricultura João Guin, o vereador Lei e o representante do SENAI,

O projeto foi solicitado através da secretária de Desenvolvimento Econômico, através do SINE. O diretor do SINE, Guilherme Meneghel, assinou o termo de adesão com o secretário estadual do Trabalho, qualificação e renda Mauro Moraes, que prontamente junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-PR) programaram o curso.

“A Carreta estará em Bandeirantes até o dia 16 de agosto a fim de levar qualificação a mais de 36 trabalhadores de graça. Já trouxemos 5 cursos este ano, estamos realizando mais 2 que estão acontecendo no momento, mais 2 que estão com vagas abertas e teremos ainda mais alguns até o final do ano. Todos gracas ao Prefeito Jaelson, que deixou a incumbência de correr atrás dessas qualificações para população.” enfatiza Guilherme.

Essas unidades são estruturas móveis, como escolas, criando um ambiente de ensino flexível, voltado a atender a demanda de regiões e de pessoas que necessitam de aprimoramento profissional e buscam ampliar as oportunidades de conhecimento, empregabilidade e geração de renda.

“Esse curso de manutenção de motocicletas vem trazer para comunidade mão de obra qualificada, o pessoal vai sair com o conhecimento de manutenção de motocicletas, vai poder atuar no mercado de trabalho. O curso vai desde o básico até avançado, incluindo injeção eletrônica e elétrica das motocicletas.” esclarece o professor Eduardo Oliveira.