Casa Rosa chega a um mês em Jacarezinho

De funcionamento com quase 400 atendimentos

Quase 400 atendimentos realizados neste primeiro mês de atuação. Os números, por si só, mostram a importância da implantação do Instituto da Mulher de Jacarezinho – Casa Rosa, espaço idealizado pela prefeitura com o objetivo de ser um local de acolhimento, prestação de serviços e garantia de direitos das mulheres.

De atendimentos médicos diversos e realização de procedimentos até acolhimento a mulheres vítimas de violência, a Casa Rosa representa a preocupação da gestão municipal em ter um serviço diferenciado – e especializado – atuando especificamente para o público feminino.

Apenas entre consultas ginecológicas e de pré-natal, foram realizados quase 300 atendimentos nestas primeiras semanas do espaço. Há ainda realização de procedimentos como retirada de pólipos, coleta para exames e inserção do DIU.

Fora do campo da saúde, mas tão ou mais importante dentro da atuação da Casa Rosa, há ainda o atendimento multidisciplinar para casos de violência contra mulheres – e neste pouco espaço de tempo foram quatro situação do gênero onde a equipe atuou para dar o suporte necessário para as vítimas.

E a ideia é que o número de serviços oferecidos seja ampliado gradativamente. Entre os planos, estão a oferta de cursos de qualificação para mulheres, por exemplo, além de atividades voltadas ao lazer e bem estar.

“Assim como o Centro de Pediatria, a Casa Rosa é mais um grande legado que vamos deixar em termos de atendimento para os cidadãos, que trazem um enorme salto de qualidade nos serviços oferecidos pelo município. É um local com variedade e complexidade de ações e que já neste primeiro mês tem mostrado muita eficiência e importância pra sociedade”, comemora o prefeito Marcelo Palhares.

“O Centro de Pediatria e a Casa Rosa são locais que complementam o trabalho da Atenção Básica e garantem um serviço muito diferenciado para crianças e mulheres, algo que desde a campanha tínhamos como uma necessidade grande de Jacarezinho. Felizmente hoje ambos estão funcionando e melhorando a vida de cada mulher e criança atendidos”, completa o prefeito.