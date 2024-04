CCJ aprova projeto de lei de deputado Cobra

Regiões turísticas do Norte Pioneiro e Campos Gerais

Durante sessão desta terça-feira (02), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o projeto de lei nº 434/2019 de autoria do deputado estadual Cobra Repórter (PSD) que institui a Rota do Rosário nas regiões turísticas do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais.

A Rota do Rosário é composta pelos seguintes municípios: Arapoti, Bandeirantes, Ibaiti, Jacarezinho, Jaguariaíva, Joaquim Távora, Piraí do Sul, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Tomazina. Cada cidade possui um atrativo religioso, como por exemplo, o Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, que realiza sua tradicional festa no mês de setembro e é visitada por peregrinos de todo o Brasil.

“Entendemos que a inclusão da rota no roteiro oficial do Paraná é muito importante, especialmente para os católicos do nosso Estado, do Brasil e do mundo. Eles terão mais um atrativo maravilhoso para conhecerem, o que vai gerar desenvolvimento e muitos empregos, projetando o nome de nosso Estado nacional e internacionalmente”, destacou o deputado Cobra Repórter.