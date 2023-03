Celepar desenvolve aplicativo visando promover o turismo

A Celepar, no propósito de simplificar a vida do cidadão paranaense ao oferecer serviços do Estado, firmou nesta sexta-feira (24), durante a Smart City Expo, um termo de cooperação com três secretarias (Turismo, Cultura e Esporte) para o desenvolvimento de um aplicativo voltado à promoção do turismo na Região Metropolitana de Curitiba.

O aplicativo tem por objetivo fomentar a cultura, o turismo e eventos realizados na capital paranaense e região.“A ideia é promover um match entre as atrações disponíveis no turismo e experiências que promovemos aqui na nossa região, com os turistas que desejam visitar a Capital e a Região Metropolitana, sejam eles paranaenses, de outros estados ou do mundo todo, e assim, também fomentar o mercado local de restaurantes, praças e museus”, explicou o CEO da Celepar, Gustavo Garbosa.

“Essa é a nossa missão, desenvolver mais opções para a sociedade e que ofereçam novas experiências. A Celepar, com tecnologia, aplicativos e inovação, vem ao encontro da sua principal missão, que é proporcionar uma maior qualidade de vida ao cidadão”, complementou.

A iniciativa envolve também o Programa Pró-Metrópole, ação de Governança Regional que busca promover o desenvolvimento socioeconômico dos 29 municípios que formam a Região Metropolitana de Curitiba, e que tem o turismo como um dos eixos de fomento.

“Uma das ideias do Governo do Paraná é transformar o estado em uma espécie de celeiro de eventos: internacionais, nacionais e regionais. Esse aplicativo vai nos ajudar a levar essa ideia a milhares de pessoas”, afirmou o secretário do Turismo, Márcio Nunes.

OUTRAS IDEIAS – O desenvolvimento do aplicativo não é a primeira iniciativa da Celepar voltada ao turismo. A empresa participou também da elaboração do portal Viaje Paraná, que contém dicas e guias turísticos de diversos municípios do Estado, e oferece um calendário com as principais festas e atrações das cidades paranaenses nos destinos turísticos. Outro diferencial é a possibilidade de verificar a quilometragem de um ponto a outro no Estado por meio da calculadora de distâncias, o que permite programar melhor o roteiro desejado.

Além disso, a empresa implementou o Paraná Pay, uma nova opção ao cidadão no uso de créditos do programa Nota Paraná, voltado a fomentar turismo paranaense. Ele possui sorteios mensais e permite o pagamento direto para aquisição de serviços ou produtos de empresas cadastradas ligadas ao setor turístico, como hotéis, restaurantes, pousadas, empresas de transporte e parques.