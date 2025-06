Chefe Regional do Trabalho anuncia INVESTIMENTOS

Evento no Palácio Iguaçu marca entrega de equipamentos

Ana Cristina Molina, Chefe Regional da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, visitou o Npdiario na manhã desta segunda-feira, dia dois, para anunciar, em nome do Governo do Paraná, novos investimentos destinados à modernização do Sine (Sistema Nacional de Emprego ) e à ampliação de programas de qualificação profissional, reforçando o compromisso com o emprego e o desenvolvimento do Norte Pioneiro.

Estava acompanhada de Suzana de Souza e Welerson dos Santos Serafim.

Na semana passada, ela participou do eventono Centro Cívico na qual foi anunciado um pacote de R$ 54 milhões para modernizar a Rede Sine/PR e ampliar a qualificação profissional em 311 municípios do estado.

Foram entregues 1.523 computadores, 300 notebooks, 232 impressoras e mais de 4.400 itens de mobiliário para fortalecer as Agências do Trabalhador de todo Paraná.

Também dado o início a uma nova fase do Qualifica Paraná/Unidades Móveis, com mais de 11 mil vagas em cursos profissionalizantes e bolsa-auxílio para os participantes.

Através do secretário Paulo Rogério do Carmo,o Paraná está sendo transformado em um estado que capacita, forma e gera oportunidades reais para sua gente. O vice-governador Darci Piana, o deputado Luiz Cláudio Romanelli e Maria Pavani (de Ibaiti) também estiveram presentes.