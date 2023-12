Promoção da prefeitura e do Provopar

A Prefeitura de Ibaiti, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Provopar convidam todas as crianças para chegada do Papai Noel.

Terá entrega de brinquedos e distribuição de lanche e doces.

Será no dia 16 de dezembro, próximo sábado, a partir das 15 horas no Estádio Jorge Banuth.

Realização: Prefeitura de Ibaiti , Provopar , Secretaria de Assistência Social com apoio do Departamento de Cultura e do Npdiario.