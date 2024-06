Circuito de Vôlei de Praia em Tomazina

Promoção imperdível da prefeitura

Vem ai o maior evento regional de Volei de Praia, o CIRCUITO PARANAENSE DE VOLEI DE PRAIA Etapa Tomazina.

A competição acontecerá no Parque das Corredeiras, iniciando na sexta, dia 21, pela manhã com as categorias menores e encerrará no domingo, dia 23, com as categorias adulto e master.

Serão realizadas sempre 3 a 4 categorias por etapa, podendo ser: sub 15, sub 17, sub 19, sub 21, adulto e/ou master (feminino e masculino).

Início do evento será às 08h00 na sexta e término no final da tarde de domingo. Na média estão inscritos 200 atletas masculinos e femininos, com aproximadamente 250 jogos por final de semana.

É organizado pela Federação Paranaense de Voleibol FPV em parceria com a Prefeitura de Tomazina, tendo por finalidade massificar o vôlei de praia para todas as classes sociais e regiões do estado. Tem direito a disputá-lo qualquer instituição/município/clube que desenvolva a modalidade de vôlei de praia no estado do Paraná, bem como convidados de outros Estados ou Países.