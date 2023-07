Cisnorpi realiza reunião com a presença de 19 prefeitos do NP

Prestação de contas sobre ações do SAMU

O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) realizou recente reunião em Santo Antônio da Platina. A pauta do encontro foi uma prestação de contas das ações e sobre o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU).

Dos 22 municípios consorciados, estiveram presentes 19 chefes do Poder Executivo e os outros três enviaram representantes. Marcaram presença: Barra do Jacaré (Edão), Cambará (Neto), Carlópolis (Hiroshi Kubo), Conselheiro Mairinck (Alex), Figueira (Contieiro), Guapirama (Eduí), Ibaiti (Antonely), Jaboti (Régis), Jacarezinho (Marcelo Palhares), Japira (Paulinho), Jundiaí do Sul (Eclair), Pinhalão (Dionísio), Ribeirão Claro (Bonato), Santo Antônio da Platina (Zezão), São José da Boa Vista (Dr. Zezinho), Santana do Itararé (José Izac), Salto do Itararé (Paulo Sérgio), Siqueira Campos (Germano) e Tomazina (Flávio Zanrosso).

O Presidente do CISNORPI e Prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, explicou sobre uma recente reunião que teve o Secretário Estadual de Saúde, Beto Preto. “Solicitamos apoio para cada vez mais podermos melhorar o atendimento da saúde pública através do Sistema Único de Saúde (SUS) no Norte Pioneiro”, comenta Marcelo Nascimento.

Além disso, o Presidente do CISNORPI ainda ressaltou que a situação da renovação do contrato do SAMU está em processo licitatório. “Atualmente as ambulâncias que utilizamos são locadas. Solicitamos cinco novos veículos para o Secretário Estadual de Saúde para podermos reduzir o valor per capita pago pelos municípios”, analisa.

Os funcionários do Consórcio de Saúde apresentaram aos prefeitos para novas revisões do valor per capita pago pelos serviços prestados nos atendimentos. “É importante analisarmos todos os pontos para continuarmos os serviços de excelência que são prestados”, complementa Palhares. Os prefeitos apresentaram alternativas sobre as formas da revisão e novos pedidos para o Governo do Estado e para a Secretaria Estadual de Saúde (SESA).