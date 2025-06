Cobra REPÓRTER entrega caminhão para Nova Fátima

Atenderá demandas locais

Nesta sexta-feira (29), o deputado estadual Cobra Repórter (PSD) esteve em Nova Fátima para realizar a entrega oficial de um caminhão com prancha destinado ao município. O veículo, no valor de R$ 850 mil, foi adquirido para atender às demandas locais. A entrega foi feita na presença do prefeito Carlão Messias e de secretários municipais.

“Atendemos ao pedido do prefeito Carlão Messias e, hoje, entregamos esse caminhão, que será de grande utilidade para as atividades da Prefeitura. Nos últimos anos, conquistamos muitas melhorias para Nova Fátima”, afirmou o deputado.