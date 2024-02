Cobra Repórter libera recursos para Leópolis

Revitalização da Praça Central Antônio José Ribeiro



Mais uma boa notícia para a cidade de Leópolis: a Secretaria das Cidades, por meio do Paraná Cidade, homologou a licitação para a revitalização de Praça Central Antônio José Ribeiro, com recursos que o deputado Cobra Repórter (PSD), no valor de R$ 2.077.475,42.

A praça está localizada na Avenida Munhoz da Rocha e vai receber melhorias na área de circulação, palanques, pergolado, chafariz, pórtico, arcadas, paisagismo e mobiliário, numa área de 8.320,00 m².

“Estou contente por mais uma vez poder dar uma boa notícia para a população de Leópolis. Com recursos que ajudei o nosso prefeito Sandrinho a liberar junto ao Estado, a Praça Central da cidade vai receber uma reforma completa, com espaços adequados para toda a família e vai ter de volta o tão sonhado chafariz. Parabéns ao prefeito e toda a sua equipe pela bela administração e pelos projetos que têm elaborado em busca de recursos para o município. Estou aqui para trabalhar por vocês”, declarou Cobra Repórter.

O parlamentar lembrou que já garantiu para a cidade o Centro de Convivência para a Terceira Idade Geraldo Laert Valério, moradias, recursos para a estação de tratamento de esgoto que vai beneficiar quase toda a cidade, para o barracão do emprego, para asfaltamento e iluminação de LED, uma motoniveladora, castração de cães e gatos, equipamentos, veículos para a saúde, entre outros.