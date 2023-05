Colisão mata homem em Japira (4 vídeos)

Na entrada do bairro Ponte Nova

Em torno de 12h45m desta quarta-feira, dia 17, colisão frontal no KM 77 da PR-272 causou a morte de Gilson dos Reis, de 41 anos, em Japira. Há fotos e vídeos exclusivos.

Um Volvo / FH 440 (placas de Pinhalão) viajava no sentido ao entroncamento da PR-960 ( trevo de acesso à cidade de Jaboti ) e bateu de frente no Fiat /Palio Fire (placas de Pinhalão) que trafegava no sentido oposto da rodovia.

Ambos os veículos pararam fora da pista do lado esquerdo da via. Condutor do caminhão (26 anos) foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Pinhalão, enquanto o motorista do carro perdeu a vida no local.

Parte da carga de calcário do caminhão ficou espalhada.

Pista reta em aclive e tempo bom.

O corpo de Gilson dos Reis foi levado para necropsia pelo Instituto Médico Legal de Jacarezinho e será sepultado nesta quinta-feira, dia 17, em Jaboti, onde residia a vítima.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Ibaiti atendeu a ocorrência.