Assembleia Itinerante 2024 em Umuarama

Em formato diferente na cidade até o dia 17 de março

Começa hoje (07) em Umuarama, na região Noroeste do Estado, mais uma edição da Assembleia Itinerante, projeto da Mesa Executiva do Poder Legislativo criado para ouvir as demandas da sociedade nos principais municípios do Estado. A iniciativa se instala na cidade em novo formato: ao invés de uma sessão especial para receber as reivindicações da população, a interiorização da Assembleia ocorre durante todo o período da ExpoUmuarama, que será realizada entre os dias 07 e 17 de março, no Parque Internacional Dario Pimenta da Nóbrega.

O início dos trabalhos da Assembleia Itinerante se dá durante a abertura da ExpoUmuarama, a partir das 20 horas desta quinta-feira. No decorrer da solenidade, parlamentares promovem homenagens a 23 personalidades do município e região que se destacam na sociedade. Os diplomas de menção honrosa confeccionados pela Assembleia serão entregues pelo deputado Do Carmo (União) e pelo deputado licenciado e secretário de Turismo, Márcio Nunes (PSD).

O tradicional estande da Assembleia Legislativa estará disponível em todo o período de duração da feira para receber as demandas da população. No espaço, os deputados estaduais vão atender representantes de entidades classe e membros da sociedade civil organizada. Além disso, a população também poderá se informar sobre todas as ações desenvolvidas pelo Poder Legislativo, fazendo propostas e sugerindo iniciativas para os parlamentares. Durante a agenda de trabalho, serão distribuídos informativos sobre as atividades legislativas.

Ainda em março, também estão marcadas sessões especiais da Assembleia Itinerante para o dia 14, em Francisco Beltrão, e dia 20, em Telêmaco Borba. A primeira edição de 2024 da Assembleia Itinerante foi realizada em Arapongas.

O projeto encerrou o ano de 2023 com mais de três mil sugestões e reivindicações recebidas de diversos setores da sociedade. Implantada pela atual gestão do parlamento, no ano passado a iniciativa ocorreu nas cidades de Londrina, Maringá, Paranaguá, Castro, Santo Antônio da Platina, Fazenda Rio Grande, Ponta Grossa, Irati e Dois Vizinhos. O objetivo é aproximar os parlamentares da sociedade.

Projeto

Durante as edições da Assembleia Itinerante, deputados estaduais recebem entidades de classe e da sociedade civil organizada para ouvir demandas e reivindicações. No decorrer das atividades, documentos com as principais sugestões da região são entregues à Assembleia.

Como já virou tradição na programação da Assembleia Itinerante, personalidades de destaque na sociedade do município recebem diplomas de menção honrosa da Assembleia Legislativa. Além da presença dos deputados estaduais, também participam do evento prefeitos, vereadores, lideranças políticas dos municípios da região e de representantes da sociedade civil.

Veja vídeo quando do evento na Efapi:

A Assembleia Itinerante está passando pelas feiras e festas dos grandes municípios do Estado, criando um canal direito entre a sociedade e o Legislativo. Com um espaço especial voltado para o trabalho da Assembleia, os deputados receberem prefeitos, vereadores, lideranças, empresários, representantes do setor produtivo e a população.

A 49ª ExpoUmuarama foi lançada com o objetivo de superar as edições anteriores. A expectativa da Sociedade Rural é atrair um público de 300 mil visitantes nos 10 dias de feira, movimentando cerca de R$ 100 milhões em negócios. O órgão informa que os números representam 23% a mais do que no passado.