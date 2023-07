Começa construção de U.B.S. em bairro

Depois de oito anos e três licitações vai beneficiar Bandeirantes

Iniciou nesta segunda-feira, dia dez, a construção da nova UBS, no bairro Julieta Lordani da Silva. A instalação terá capacidade para atender 2.400 pessoas, beneficiando as populações dos bairros Beleville, Conjunto Habitacional Dr. Celso Fontes, Conjunto Habitacional Julieta Lordani da Silva, Conjunto Habitacional José Carvalho Henrique, Conjunto João Teodoro da Silva e Conjunto Habitacional Dejalmiro Rodrigues de Souza.

Com previsão de início das atividades no começo de 2024, a UBS será uma das mais modernas do município, sendo pensada para atender os usuários do Sistema Único de Saúde com máximo conforto e praticidade, com salas devidamente equipadas e estudadas para que a logística interna (de equipamentos médico-hospitalares) seja feita com agilidade a medida que seja necessário, bem como a logística externa, para o recebimento e estocagem de medicamentos e insumos utilizados no atendimento à população.

Para o Prefeito Jaelson Ramalho Matta, esta UBS traz diversos benefícios, “Inicialmente, haverá redução nos atendimentos nos demais postos, pois a população destes bairros será atendida aqui. Isso facilitará o trabalho para todos, desafogando as outras Unidades. É a Saúde perto da população. Essa é uma demanda antiga, o primeiro termo de adesão foi feito em 2015, em 2016 foi realizada a primeira licitação e foi cancelada porque o faltava projeto de fundação, em 2020 a SESA exigiu a devolução do recurso de proximamente um milhão de reais, fizemos todos os esforços possíveis para recuperar o termo e hoje iniciando a obra.” pontuou.

Praticidade é resultado de diversidade com qualidade – A nova UBS terá capacidade para atender um alto número de pacientes de diversos bairros, estando próximo de quem mais necessita. Estar geograficamente próximo garante conforto, agilidade e precisão nos atendimentos. Porém, nada disto basta se a gama de serviços ofertados for restrita; “Precisamos estar próximos dos pacientes. Pessoas doentes não podem ficar se deslocando demais; precisa de conforto e descanso para recuperação. Quanto mais UBS, mais desafogadas cada uma fica, melhor é o atendimento. E aqui ainda trabalhamos muito para ofertar atendimento em diversas áreas. Proximidade, atendimento humanizado e atuação em diversas áreas da saúde, é o que faremos aqui”, explicou a secretária de Saúde, Cristiane Caçador Araújo.

Esta Unidade de Saúde será equipada, então, para atender desde a saúde bucal com dentistas, atendimento médico, de Enfermagem a testes rápidos de ISTs, como sífilis e HIV. Quanto ao atendimento humanizado, a equipe é treinada e capacitada para atender o usuário do serviço considerando suas necessidades Básicas sempre avaliando seu estado de saúde e o meio em que vive na busca sempre de ofertar uma melhor qualidade de vida ao cidadão.