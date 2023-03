ALEP: Orçamento tem curso sobre o S.I.A.F.

Nos dias três e dez de abril de forma on-line

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto), do PSD, anunciou nesta segunda-feira, 27, que a Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, presidida por ele, vai realizar um curso de capacitação sobre o funcionamento do novo Siaf (Sistema Integrado de Finanças Públicas do Paraná), que é a plataforma de gestão de recursos públicos utilizada pelo Governo do Estado.

O curso vai ocorrer nos dias 3 de abril e 10 abril, de forma on-line, e é voltado para deputados e assessores parlamentares. “A atividade de acompanhamento e fiscalização das contas públicas é uma das principais atribuições do Legislativo e o conhecimento sobre as ferramentas de acesso aos dados é um fator essencial para a atividade parlamentar”, afirmou Romanelli.

“A capacitação oferece uma visão geral sobre o Siaf. O objetivo é oferecer informações sobre as principais funcionalidades da plataforma, que permite o controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Estado”, afirmou Romanelli, lembrando que a iniciativa será realizada em parceria com a Secretaria Estadual da Fazenda.

O deputado salienta que a atual legislatura é formada também por parlamentares novos, que trouxeram para seus gabinetes assessorias técnicas para acompanhar os mandatos. “Precisamos qualificar todas as pessoas para que possam acessar a plataforma, que é um sistema moderno de gestão, mas que envolve alguma complexibilidade técnica”, explicou.