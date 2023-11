Jacarezinho conclui a PAVIMENTAÇÃO da Avenida da Cidadania

Total investido foi de R$ 1,375 milhão em Jacarezinho

Foi concluída nesta semana a pavimentação da Avenida da Cidadania, na região do Distrito Industrial I. O contrato firmado com a empresa RM Rezende, de Santo Antonio da Platina, previa a pavimentação asfáltica de 7.048,01 m² de vias urbanas incluindo serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito e drenagem da Avenida da Cidadania e das ruas que ainda não tinham asfalto na Vila Leão, também concluídas.

Foram pavimentadas uma pista da Avenida Cidadania (entre Rua Projetada D e BR-153); a Rua São Sebastião (entre Rua Antonio José Duarte e Rua Padre Hugo); a Rua Aparecida Belissario (entre Rua Vicentina Teixeira de Paula e Rua São Sebastião); e a Rua Genésio Rosa (ente Rua Antonio José Duarte e Rua São Sebastião).

O valor total investido foi de R$ 1,375 milhão com recursos provenientes do PAM – Programa de Apoio aos Municípios, em emenda consignada pelo ex-deputado estadual Guto Silva (R$ 1.230.000,00) e contrapartida municipal de R$ 145.237,13.

O prefeito Marcelo Palhares (PSD) tem dedicado prioridade a grandes obras de pavimentação em sua gestão. O Jardim Panorama, por exemplo, tem investimentos previstos superiores a R$ 10 milhões. Outros R$ 10 milhões estão sendo aplicados no Jardim Europa.

“Temos mais R$ 1 milhão sendo investidos no Jardim Castro, e cerca de R$ 1,5 milhão no acesso ao novo Ambulatório Médico de Especialidades (AME). Há muitas outras vias a serem pavimentadas, que ainda não começaram porque tivemos que refazer os processos licitatórios devido a abandonos. A dificuldade tem sido empresas participarem das licitações e honrarem os contratos, e vamos insistir”, finaliza.