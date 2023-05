Concluídas obras de recapeamento para ribeirão-clarenses

Meta é ampliar segurança e trafegabilidade

O novo pacote de obras de recapeamento vem beneficiando diversas vias públicas do bairro Carlos Stort I e II, Centro e também Jardim Europa. Conforme a equipe de trabalho, já foram concluídos cerca de 50% dos serviços.

A intenção do Governo Municipal por meio do prefeito João Carlos Bonato e da vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini com o apoio do Legislativo é melhorar a trafegabilidade.

São mais de 28 mil metros quadrados de investimentos com recurso do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).