Tomazina escolhe Garota Canoagem

Nove concorrentes e cinco jurados no evento

A ATOCA (Associação Tomazinense de Canoagem) realizou no fim de semana um concurso, onde foram escolhidas a Garota Canoagem, a Princesa do Cinzas e a Miss Simpatia. O evento não era realizado há 10 anos, e a entidade resgatou.

Foi um aquecimento para o Festival de Canoagem que acontecerá nos dias 20 a 22 deste mês no Parque das Corredeiras em Tomazina.

A iniciativa teve a participação de nove candidatas, todas tomazinenses conforme o regulamento, numa tarde marcada pelo grande público de toda região, embalado pelo som da Banda Madame V8.

Cinco jurados indicaram as preferidas.

Com o resultado muito apertado, o título de Garota Canoagem 2023 ficou com a Ana Júlia Moraes Machado, que ainda teve o prazer de dividir o pódio com sua irmã, que levou o Título de Princesa do Cinzas, Anna Clara Leal de Moraes, e em terceiro lugar com o Título de Miss Simpatia, Nicole Rocha Gomides.

O evento teve o apoio da Prefeitura de Tomazina, Secretaria de Esportes, Turismo, Cultura e Meio Ambiente e o Riverside Bar. Como patrocinadores, a Original Sene, Espaço Zen, Melênio Calçados, All Star Eventos, Prevents, Neiva Godoi Fisioterapia, Donzela, Simone Modas, Priscila Moura, GrafNorte, Ju Viola, Douglas do Salão Camarim,Fino Sabor Café e Npdiario.