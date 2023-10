Cultura em Siqueira Campos tem evento

Com o tema “Democracia e Direito à Cultura”

A 1ª Conferência Municipal da Cultura foi um recente evento realizado na Casa da Cultura, que contou com a participação de cerca de 50 pessoas representando diversos eixos culturais.

O encontro teve como foco central a discussão do tema “Democracia e Direito à Cultura” e como objetivo promover o debate sobre as políticas culturais com a ampla participação da sociedade.

A iniciativa visou fortalecer a democracia e garantir os direitos culturais em todo o território nacional, de forma integrada com todas as políticas públicas culturais do Brasil, em especial dentro de Siqueira Campos, sob comando do Diretor de Cultura Flávio Mello.

Além dos objetivos específicos previamente estabelecidos, a solenidade contou com dois momentos de destaque que enriqueceram ainda mais a sua realização:

Banda Municipal – A conferência começou com uma emocionante apresentação da Banda Municipal, que encantou os participantes com sua música e destacou a importância da cultura como um elemento unificador e inspirador na vida da comunidade.

Palestra com Elcio Junior– O palestrante Elcio Junior enriqueceu a conferência com sua apresentação sobre a cultura ao longo da história e sua relevância no contexto político e democrático atual. Ele explorou as raízes culturais da sociedade, demonstrando como a cultura desempenha um papel vital na formação da identidade e na promoção da inclusão social. A palestra estimulou uma reflexão profunda sobre a importância da cultura como força motriz para o desenvolvimento democrático.

Na oportunidade, os participantes se envolveram na leitura do regulamento, no debate dos eixos culturais e na elaboração de propostas que foram submetidas à aprovação popular por meio de votação. Além disso, houve a eleição dos delegados que representariam o município na Conferência Estadual, programada para ocorrer em Foz do Iguaçu no final do ano.

A celebração foi, portanto, fundamental para a promoção da cultura como parte integrante das políticas públicas, para a promoção da democracia e para a garantia dos direitos culturais em nível local, regional e nacional. Com a apresentação da Banda Municipal e a palestra inspiradora de Elcio Junior, a conferência se destacou como um momento de enriquecimento cultural e debate construtivo sobre o papel da cultura em nossa sociedade.