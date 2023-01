Conferência de Saúde de Jacaré no dia 15

No auditório da Faculdade de Direito no dia 15

O Secretário Municipal de Saúde, João Luccas Venturine, e o Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Celso Patriota dos Santos, estão convidando a população a participar da Conferência Municipal de Saúde 2023, que ocorrerá no dia 15 de fevereiro, no auditório da Faculdade de Direito(foto). O início está previsto para as oito horas e deve se estender até 17 horas.

“Fica direcionado o convite à comunidade jacarezinhense, enfatizando a necessidade da presença das entidades e movimentos representativos de usuários, entidades representativas dos trabalhadores da área de Saúde e representantes de governo, assim como prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos”, elenca o Secretário.

O Chamamento estabelece como exemplos de organizações que se encaixem em cada segmento, conforme a legislação:

Segmento de representação de usuários: associações ou organizações de moradores; movimentos comunitários organizados na área da saúde; entidades ou associações de pessoas com patologias; entidades ou associações de pessoas com deficiências; entidades de defesa do consumidor; entidades de movimentos sociais e populares organizados; entidades não governamentais (ONGs); entidades patronais urbanas e rurais; entidades e movimentos de mulheres; entidades e movimentos de negros; entidades indígenas; entidades de aposentados e pensionistas; sindicatos urbanos e rurais; entidades ambientalistas; entidades ou órgãos que congregam categorias profissionais de outras áreas e organizações religiosas; trabalhadores da área de saúde – associações ou organizações de moradores etc.

Patriota enfatiza que essa é a oportunidade para que a comunidade em geral tome conhecimento das ações realizadas no setor de Saúde, no âmbito municipal, bem como apresente suas reclamações, elogios e sugestões para o aperfeiçoamento da assistência à saúde. “Esperamos uma boa participação da comunidade, e por isso estamos fazendo a divulgação de nossa Conferência com antecedência a fim de que todos possam se programa”, finaliza.

Inscrições

As inscrições serão feitas por meio de formulário de cadastro de participantes, no link https://forms.gle/wkdeew7hs6b1cujp6

Os formulários ficarão abertos até às 23:59h do dia 10/02/2023, tanto para inscrição quanto para o envio de propostas.

Para mais esclarecimentos, mensagens podem ser enviadas ao e-mail cmsjacarezinho@gmail.com.

O Conselho disponibiliza às entidades modelo da Carta de Recomendação que deverá ser encaminhada juntamente ao Cadastro de Participantes a ser realizado.