Confirmada reunião da Amunorpi amanhã

Presenças de políticos e técnicos em Jacarezinho

O Presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) e Prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano, convida para a 2ª Reunião Ordinária da entidade em 2023.

Acontecerá em Jacarezinho, no dia 18 de maio (uma quinta-feira), às 09h30, no SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

Contará com as presenças do Secretário de Estado das Cidades, Eduardo Pimentel, o superintendente da secretaria, Ricardo Maia, Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, Deputados, Márcio Augusto Schimidt de Alencar, Diretor do Escritório Regional Socioeducativo do Paraná, Vera Lúcia Neves, Assistente Social e Coordenadora Técnica.

Nas fotos, Sandro Alex (deputado federal reeleito e secretário) vice-presidente da Amunorpi e prefeito platinense, Professor Zezão, presidente do Cisnorpi, Marcelo Palhares e prefeito de Jacarezinho, vice-prefeito Chico Aramon e José Brustolin Neto, diretor-geral da SEIL) em visita ao Npdiario.